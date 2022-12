Coppa Italia | Trento è la prima alla Final Four

Samp News 24

Domani alle 20.30 Perugia - Cisterna, Verona - Piacenza e Civitanova - MilanoTrento è la prima qualificata alla prossima final fuor di. Come nella grandi serate il Palapanini si presenta ...L' Itas Trentino è la prima squadra qualificata alle Final Four della Del MonteSuperlega 2022/2023 di volley maschile , in programma il 25 e 26 febbraio a Roma. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno vinto in quattro set in casa della Valsa Group Modena con il ... Bereszynski-Napoli, l'ex dirigente: «Lo vedremo in Coppa Italia» Quarta apparizione in DelMonte Coppa Italia per il Pool Libertas Cantù. Per la prima volta, però, i canturini giocheranno tra le mura amiche del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate in virtù del te ...L’Itas Trentino è la prima squadra che si qualifica per la Final Four di Coppa Italia maschile in programma il 25 e il 26 febbraio a Roma. Modena, nonostante una partenza veloce e devastante, non è ri ...