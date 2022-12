(Di mercoledì 28 dicembre 2022) In Inghilterra lasta rindo chi, durante la partita diditradel 22 dicembre, ha lanciato undi plastica pieno di monete ferendo unadi 15 anni. La GreaterPolice ha riche ildel contenitore per la birra, da un settore più alto verso quello sottostante, e’ stato un “attacco intenzionale” e ha chiesto a chiunque abbia informazioni suldi farsi avanti. Laera stata curata in ospedale per la ferita alla testa. SportFace.

Eurosport IT

