Conta più il voto o la presenza? Il cortocircuito della scuola italiana

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Curioso, il tic cronachistico che ha indotto a sottolineare come abbia dieci in tutte le materie la ragazza che ha convinto il liceo artistico di Ravenna ad approvare il congedo mestruale per le studentesse che soffrono di dismenorrea. Si sottintende quindi che, se la ragazza avesse avuto tutti sei in pagella, la medesima sensatissima proposta sarebbe stata meno valida o, forse, non sarebbe stata presa sul serio. In compenso, dalle paginate che i quotidiani hanno dedicato al ciclo delle adolescenti, manca il corollario didattico che si trae da quest’innovazione, sufficiente a far cadere uno dei veli di ipocrisia che ammantano la. La legge prevede infatti che l’anno scolastico possa essere superato solo al di sotto di un certo numero di assenze; si fonda sul principio che, per venire promossi, non conti tanto l’azione quanto la ...