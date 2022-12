Congedo mestruale | un nuovo diritto per le donne | rivoluzione clamorosa | 2 giorni al mese

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ilè una cosa di cui si parla davvero da tanto tempo ma finalmente questo prezioso ausilio per lepuò diventare realtà. In Italia parlare di mestruazioni non è facile perché ancora oggi è un argomento tabù. Eppure duedi assenza giustificata alpersono un qualcosa di prezioso per tante. Infatti tantissimedurante il periodo del ciclo avvertono forti dolori e non riescono ad andare al lavoro.(I Love Trading)Penalizzarle imponendo loro di andare al lavoro oppure imponendo loro ogni singolodi chiedersi idi permesso sicuramente non è giusto. Ma per tante ragazze arriva ...