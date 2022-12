Condizioni aggravate dall' età Ratzinger seguito dai medici

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La Santa Sede conferma che Benedetto XVI sta male. Francesco si è recato da lui per raccogliersi in preghiera

LAPRESSE

Benedetto XVI, Vaticano: "Condizioni aggravate" - LaPresse "Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, ...Si sono aggravate nelle ultime ore le condizioni di salute di Joseph Ratzinger e il Papa è andato a fargli visita. Lo rende noto il Vaticano, dopo le ...