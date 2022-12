Concerto ultimo dell’anno a Salerno | sindaco | “Nessuna zona rossa” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Piazza Amendola scelta anche per un legame affettivo con la storia di questa città e per tradizione legata ai concerti di fine anno sarà un’area sicura, non ci sarà un limite definito di persone, ma non chiamiamola”: sono in sintesi le dichiarazioni con le quali ildiha commentato nella tarda mattinata di oggi l’esito dell’incontro avuto in prefettura con sua eccellenza Francesco Russo ed il questore Giancarlo Conticchio sull’organizzazione deldi Capodanno con i Negramaro. “Non c’è bisogno di alcuna prenotazioni per andare al ristorante” ha anche chiarito il primo cittadino che ha chiesto un’apposita riunione del comitato per la sicurezza in prefettura dopo una serie di polemiche sull’organizzazione della notte di San Silvestro, ...