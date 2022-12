Concerto di Natale in Cattedrale | con mons Frisina in tv | ecco dove

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Mercoledì 28 dicembre alle ore 22.40 in onda su Tv2000 ilrealizzato nella Basilica di San Giovanni in Laterano In onda su Tv2000, mercoledì 28 dicembre alle ore 22.40, ildinelladi Roma, la Basilica di san Giovanni in Laterano, diretto da. Marco. Giunto alla trentottesima edizione, l’evento musicale coinvolge un’eccezionale formazione del Coro della Diocesi di Roma accompagnata dall’Orchestra Fideles et Amati: oltre 200 cantori e 50 maestri d’orchestra che eseguono brani italiani ed internazionali tra i più celebri della tradizione natalizia introdotti dalle riflessioni del Maestro. Elaborazioni e orchestrazioni di. MarcoBrani: Gloria di Cortona Adeste ...