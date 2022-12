Con Ecobonus e Superbonus 110% investimenti per 24 miliardi di euro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) I dati presentati nei rapporti annuali sull’efficienza energetica e sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti mostrano che nel 2021 sono stati attivatiper 23,7digrazie ai meccanismi di detrazione fiscale, di cui 7,5con l’e 16,2con il super. Il commento dell’ENEA Secondo l’ENEA, l’efficienza energetica, insieme alle fonti rinnovabili e ai gas rinnovabili come il biometano e l’idrogeno, è un fattore chiave per accelerare la transizione energetica e raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima e delle politiche UE. L’efficienza energetica svolge un ruolo importante nel garantire la ...

Il Sole 24 ORE

1 del 2022 a tutela dell'ambiente), e quindi in relazione da un lato ai vantaggi ambientali per la collettivitàessi conseguiti e dall'altro ai vantaggi fiscali per il contribuente che la legge ......un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro. L'agevolazione resterà in vigore fino al 31 ...L', la cui detrazione può arrivare fino al 65% (ma massimali e percentuali di ... Enea: quasi 24 miliardi di investimenti con ecobonus e superbonus nel 2021 Presentati i rapporti annuali sull’efficienza energetica e le detrazioni fiscali elaborati dall’ENEA, l’Italia ha iniziato ad adempiere agli obiettivi 2030 ...Annuncio vendita Volvo XC40 T2 automatico Core nuova a Corciano, Perugia nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...