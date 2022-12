Come sintonizzare la TV e fare la ricerca dei canali

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un televisore che non visualizza ipreferiti può essere molto frustrante, specie se non ricordiamo la giusta sequenza di tasti e di menu da premere pernuovamente iricevuti tramite l'antenna. Non sempre il problema riguarda isecondari: spesso a sparire sono iRai e Mediaset, ossia ipiù visti in Italia. Visto che è impossibile ricordare le procedure per tutti i televisori in commercio possiamo salvare nei preferiti questa guida completa suqualsiasi TV per trovare imancanti, dove abbiamo racchiuso le procedure di sintonizzazione per tutte le principali marche di televisori, in modo da poter sempre ritrovare iche stavano cercando. LEGGI ...