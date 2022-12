Come fanno quel formaggio | allarme | cosa ci hanno trovato dentro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tossine anche nei formaggi. Dopo i lotti di caffè ritirati in via precauzionale per il rischio di ocratossina, la stessa sostanza e un'altra micotossina, la sterigmatocistina (prodotte entrambe da muffe microscopiche del genere Penicillium e Aspergillus), sono state trovate rispettivamente nel 48,6% e nel 94,4% delle confezioni di formaggi grattugiati di tipo "grana" nei supermercati in piccole ma significative quantità. È il risultato di uno studio di Terenzio Bertuzzi dell'Università Cattolica di Piacenza, pubblicato sulla rivista Toxins e finanziato dai consorzi Grana Padano e Parmigiano Reggiano. In sé i quantitativi delle due tossine rintracciati nei 107 campioni analizzati non sono pericolosi, informa l'università in una nota, ma il loro consumo può sommarsi alo presente in altri alimenti,cereali e derivati, caffè, legumi, ...