Colpo al clan Moccia | sei arresti a Roma Si tratta di persone legate alla famiglia cammorrista accusate di aver pestato tre tunisini nel corso di un raid punitivo a Tor Bella Monaca

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)al. La Procura diha risolto il caso deldello s23 ottobre a Tor, ai danni di tre cittadini, arrestando sei. Tre degli arrestati sono appartenentipotente, gruppo criminale di stampo camorristico operativo ae nel Lazio. Tutti loro, a seconda delle posizioni, sono chiamati a rispondere di “minaccia aggravata, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo”. L’inchiesta sulA dare il via all’indagine è stato il rinvenimento di un’ogiva e di un foro nella vetrata di un balcone in uno ...

Fanpage.it

Un nuovo episodio di violenza si è consumato a Roma , precisamente a Tor Bella Monaca . Le indagini parlano di un duroinflitto dai Carabinieri alcamorristico Moccia , che controlla lo spaccio e il racket delle case popolari. Le indagini dei Carabinieri Nella prima mattinata di oggi i Carabinieri hanno ...alFezza - De Vivo di Pagani Nel mirino 6 indagati ritenuti parte integrante delcamorristico Fezza - De Vivo operante a Pagani e nell'agro nocerino - sarnese. Gli arresti di questa ... Spedizione punitiva in un bar a Tor Bella Monaca tra botte e spari: 6 ... Calci, pugni e spari in aria. La spedizione punitiva lo scorso ottobre in un affollato bar di Tor Bella Monaca ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...