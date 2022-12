Classifica marcatori Liga 2022 23 | chi sarà il nuovo Pichichi?

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)/23: l’elenco aggiornato dei cannonieri del campionato spagnolo Chiildella/23? Lo scorso anno per la prima volta in carriera Karim Benzema si è laureato re dei bomber del campionato spagnolo con 27 gol.: il fuoriclasse francese del Real Madrid si è così aggiudicato il Trofeoprecedendo l’attaccante del Celta Vigo Iago Aspas (18 reti) e il compagno di squadra Vinicius Junior con l’attaccante dell’Espanyol Raúl de Tomás (17 reti). Tutta la LaSantander è solo su DAZN. Attiva Ora Il premio è messo in palio ogni anno dal quotidiano Marca. La denominazione del trofeo, istituito ...

Ad oggi lala comanda Osimhen con 9 gol. Ciro, fermato dagli infortuni, è distante 3 lunghezze . Dal 4 gennaio riparte la sfida, vuole confermarsi per l'ennesima ...L'altra sera al San Nicola per la sfida con il Genoa c'era un osservatore granata a seguire il marocchino che, tra l'altro, è andato a bersaglio e guida ladeicon 10 gol in sole ... NBA, Kevin Durant supera Tim Duncan nella classifica marcatori all-time L’attaccante biancoceleste vuole tornare al top della forma per fare una valanga di gol. Ed è pronto a scalare altre ...Sotto tono per motivi diversi nella prima parte di stagione, i tre nuovi acquisti delle big sono chiamati a un contributo diverso per colmare l’ampio solco scavato dalla squadra di Spalletti ...