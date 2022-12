Civitavecchia | bagno di folla per il presepe vivente alle Terme Taurine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)– Nella suggestiva cornice delleè tornato l’attesissimoorganizzato dalla Pro Loco cittadina. In tanti hanno assistito alla prima rappresentazione di “Seguendo la Cometa” diretto dai registi Francesco Angeloni e Chiara Barbera. Un vero e proprio spettacolo teatrale con nuovi testi a cui ha contribuito Laura Angeloni e tra le novità di questa edizione, la partecipazione diretta degli spettatori all’interno della scenografia del mercato di Betlemme accuratamente ricostruito nei suoi particolari e nelle scene di vita dell’epoca. “Siamo molto soddisfatti – afferma la Presidente Maria Cristina Ciaffi – che anche per questa edizione ci sia stato il riconoscimento e il contributo da parte della Regione Lazio Direzione Turismo, che ha annoverato il ...

Il Faro online

