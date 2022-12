Cinema | l' Anec soddisfatta delle presenze in sala per le feste natalizie

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Di seguito la classifica completa degli incassi natalizi, fornita dal sito Cinetel.it AVATAR " LA VIA DELL'ACQUA (AVATAR " THE WAY OF WATER): 3.121.198 (ingressi 345.384), tot. 20.470.935 IL GRANDE ...

Nell'esprimere la propria soddisfazione per questi risultati, l', l'Associazione nazionale esercenti, fa notare: "Nonostante le condizioni meteorologiche quasi primaverili, con temperature ...Torna la voglia disotto le feste, Lorini (): 'Il multisala è il luogo di elezione per vedere i film' Inoltre, nei prossimi giorni sono attesi altri titoli italiani importanti quali 'Tre ... Anec: "grande successo al cinema durante le Feste" - E-DUESSE.IT 703mila biglietti staccati solo il 26 dicembre, più 86% dell'anno precedente. Non solo "Avatar" ma ritorno dell'interesse per il cinema italiano. Il presidente dell'Associazione, Lorini, esprime fiduc ...“L’ottimo risultato registrato dalle sale cinematografiche il 26 dicembre, con oltre 703mila biglietti staccati in una sola giornata, conferma il ...