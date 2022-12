Cina | il ministro della Salute Schillaci valuta tampone Covid obbligatorio per chi arriva dalla Cina

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’allerta sulla situazione in– ospedali in affanno, altissima circolazione del virus, vaczioni con percentuali alte (89% al 13 dicembre scorso, ndr) ma con composti che hanno una efficacia considerevolmente inferiore a quelli a Rna messaggero, l’abbandono improvvisostrategia zero– comincia a destare preoccupazione. Il, Orazio, stando l’istituzione delper chi. Dal 26 dicembre ilè offerto ai passeggeri gratuitamente per permettere il sequenziamento su iniziativa dell’Ats ...

Il Fatto Quotidiano

... così Regione Lombardia unilateralmente ipotizza controlli a Malpensa sugli ingressi dalla. E gli altri aeroporti E gli altri hub di ingresso in Italia Esiste undella Salute Gli ...In Italia ildella Salute valuta tampone obbligatorio daIl Ministro della Salute, Orazio Schillaci, “già dalle prime notizie”, come riferisce una nota del dicastero, “sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi della nuova ondata Covid19 in Cina. D ...Mentre nel nostro Paese i ricoveri Covid si riducono ancora, Schillaci sta valutando l'obbligo di tampone in ingresso dalla Cina ...