Ciclismo | Jan Bakelants si ritira - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Per il belga in carriera una tappa vinta al Tour de France e gli acuti nel 2015 al Gran Piemonte e al Giro ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Per il belga in carriera una tappa vinta al Tour de France e gli acuti nel 2015 al Gran Piemonte e al Giro ...Diventa uno dei protagonisti delitaliano negli anni Sessanta riuscendo a vincere nel 1965 ... beffato in volata daJanssen, riesce a salire sul gradino più alto del mondo nel 1968 a Imola ... Ciclismo, Jan Bakelants si ritira Jan Bakelants dice basta e annuncia il ritiro dal ciclismo professionale all’età di 36 anni. Il 2022 è stato dunque l’ultimo anno del ciclismo belga nel World Tour, in cui si è riuscito comunque a tog ...È morto Vittorio Adorni, uno dei grandi campioni di ciclismo degli Anni ‘60, vincitore del Giro d’Italia 1965 e Campione de Mondo a Imola nel 1968. Ne dà ...