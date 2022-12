Ciclismo | funerali Adorni | presenti anche Colnago e Adorni

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Si sono svolti oggi, in forma privata, idi Vittorionella chiesa di San Sepolcro a Parma. La federazione ciclistica mondiale, di cui il ciclista è stato dirigente per 20 anni, ha mandato una corona di fiori con scritto: “Dalla famiglia Uci al caro amico Vittorio”. Eranoun centinaio di persone tra familiari e grandi nomi del suo: Ernestoil primo ad arrivare, insieme con Gianni Bugno. C’erail c.t. Daniele Bennati e il direttore del Giro, Mauro Vegni, accompagnato dal direttore di corsa Stefano Allocchio, Davide Boifava e Valentino Campagnolo, Davide Cassani e Bruno Reveberi, Raffaele Babini e tanti ex professionisti come Casalini e Torelli. La moglie Vitaliana e i figli Vanni e Viviana abbracciano con affetto i ...

Sky Sport

...del Consiglio delprofessionistico. 'Dalla famiglia Uci al caro amico Vittorio', si leggeva sul nastro. Parma ha rispettato la volontà della famiglia di svolgere in forma privata i...Nella chiesa di San Sepolcro a Parma si sono svolti, in forma privata, idi Vittorio Adorni , ex campione die maglia iridata nel mondiale di Imola del 1968 , morto lo scorso 24 dicembre all'età di 85 anni. Alle esequie la famiglia, a partire dalla moglie ... Ciclismo, a Parma l'ultimo saluto a Vittorio Adorni: presente anche Romano Prodi Si sono svolti oggi, in forma privata, i funerali di Vittorio Adorni nella chiesa di San Sepolcro a Parma. La federazione ciclistica mondiale, di cui il ciclista è stato dirigente per 20 anni, ha ...Nella chiesa di San Sepolcro a Parma si sono svolti, in forma privata, i funerali di Vittorio Adorni, ex campione di ciclismo e maglia iridata nel mondiale di Imola del 1968, morto lo scorso 24 dicemb ...