Chiara Ferragni | spunta il fratello segreto nella foto di famiglia | ecco chi è

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tutti, infatti, conoscono la, le sorelle Valentina e Francesca, la mamma Marina e il papà Marco. Mache all’ultimo Natalefuori il”. In realtà,aveva mostrato unadelminore lo scorso anno, sempre durante le feste natalizie. Ricorrenza in cui tutta lasi riunisce per stare insieme. “È figlio di mio padre, quindi in realtà è fratellastro. Ma lo considero come se fosse mio”, aveva riferitolo scorso anno. Il bambino, che oggi dovrebbe avere 13 anni, è figlio di Marco, il papà die della sua attuale compagna e ha raggiunto le sorelle ...

leggo.it

A crescere su Instagram sono(+23%), grazie anche a un numero di contenuti più alto rispetto a quelli pubblicati a ottobre (22% in più), ei Måneskin, i cui contenuti più performanti ...Stessa tematica ma ancora più hot relativa alla regina dei social,. A Parigi per la settimana della moda sfodera look studiatissimi, poi posta anche una foto in cui apre il cappotto ... Chiara Ferragni, spunta un fratello segreto in vacanza con la famiglia. Fan sotto choc: «Ma quello chi è» A crescere su Instagram sono Chiara Ferragni (+23%), grazie anche a un numero di contenuti più alto rispetto a quelli pubblicati a ottobre (22% in più), ei Måneskin, i cui contenuti più performanti li ...Emergono nuove indiscrezioni sulla possibile partecipazione della presentatrice alla prossima edizione della kermesse ...