Chiara Ferragni | chi è il fratellino? Il web impazzisce | ‘Mai visto’

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Gli scatti pubblicati dadurante le feste di Natale nelle quali l’influencer si fa immortalare insieme alle sorelle Valentina e Francesca e in cui ‘sputa’ anche un ragazzino è scoppiata la curiosità su chi sia quel bambino. Si tratta deldelle sorelle, già apparso in foto con le sue sorelle. Chi è Lorenzo il fratello di, Valentina e FrancescaI genitori dellahanno avuto le tre sorelle, ma poi si sono separati e papà Marco ha iniziato una nuova relazione dalla quale è nato un bimbo: “junior”. “È figlio di mio padre quindi in realtà è fratellastro, ma io lo considero mio fratello“, le parole disul ragazzino che dovrebbe avere 13 anni e chiamarsi Lorenzo. E ...

Lookdavip

Per diversi anni, spiega la sorella di, non ha mai potuto vivere entrambi nello stesso momento. Ora, però, le cose sono cambiate e i due genitori hanno imparato a mettere da parte 'l'...A crescere su Instagram sono(+23%), grazie anche a un numero di contenuti più alto rispetto a quelli pubblicati a ottobre (22% in più), ei Måneskin, i cui contenuti più performanti ... Trasparenze e piumini, il Natale in montagna di Chiara Ferragni Valentina Ferragni è tornata a parlare di un periodo poco piacevole della sua infanzia, esattamente di quando all'età di 10 anni i suoi genitori Marina e Marco hanno deciso ...A crescere su Instagram sono Chiara Ferragni (+23%), grazie anche a un numero di contenuti più alto rispetto a quelli pubblicati a ottobre (22% in più), ei Måneskin, i cui contenuti più performanti li ...