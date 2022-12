Chelsea | ufficiale Fofana | il giovane ivoriano arriva dal Molde

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Attraverso un comunicato, ilha reso noto l’acquisto di David Datro. L’attaccante, classe 2002, lascia i norvegesi deldopo appena 11 mesi e sbarcherà a Londra a titolo definitivo. Ovviamente il trasferimento verrà ufficializzato in concomitanza con l’apertura della finestra invernale di calciomercato, dunque il 1° gennaio 2023. Acquisto in prospettiva per i Blues, che si assicurano il cartellino di un ragazzo capace di segnare ben 15 reti in 24 presenze nel campionato norvegese (21 in 37 partite, considerando tutte le competizioni). SportFace.

