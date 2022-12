Chelsea | Potter | «Vittoria meritata | dobbiamo tenere duro»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Le parole di Graham, allenatore deldopo laper 2-0 contro il Bournemouth in Premier League Grahamha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il successo per 2-0 del suocontro il Bournemouth in Premier League. PAROLE – «Complimenti ai ragazzi perché non potevamo essere sicuri di come sarebbe andata con questa lunga sosta e lo sconvolgimento del Mondiale con i giocatori che tornavano da posti diversi. Però questa partita è stata molto buona, i giocatori hanno fatto del loro meglio e hanno applicato quello su cui abbiamo lavorato. Unaperò. Bisogna riconoscere i meriti del Bournemouth che hanno reso la partita competitiva». L'articolo ...