Checché se ne dica | è super chic L' alternativa di tendenza al solito tubino nero

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Da giacca da tailleur a soprabito, fino ad arrivare alla versione mini dress. Il blazer tradizionale ne ha fatta di strada, e per l’Inverno 2022/2023 vira verso una sempre più classica femminilità – anche nelle fogge più originali. Tra queste, il vestito che è in tutto e per tutto identico alla giacca sartoriale, a parte la lunghezza: una caratteristica che la trasforma a tutti gli effetti in un abito. Il blazer dress secondo Dolce&Gabbana AI22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Il ritorno del “blazerone”: come si abbina la giacca oversize? 5 outfit versatili e donanti Dove l’abbiamo visto Corto, s’intende. E perlopiù ampio e over, dal sapore anni Ottanta. La vita stretta, il dettaglio che lo trasforma in un vestito all’occhio di chi guarda, oltre alla linea che si ferma a ...