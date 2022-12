Che stupidaggine censurare la pianista ucraina ma filorussa

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non è il primo caso, e forse non sarà neanche l’ultimo: una musicista filo-Putin, Valentina Lisitsa, si è vista annullare il proprio concerto, che si sarebbe dovuto tenere nel teatro La Fenice di Venezia. Una decisione che arriva a seguito delle numerose polemiche instaurate sui social, proprio per le posizioni politiche filorusse, neanche troppo mascherate, dell’artista. Il paradosso è che Lisitsa non è cittadina russa, ma, essendo nata nella capitale Kiev. Durante il corso dell’invasione di Putin, però, la musicista espresse soddisfazione a seguito dell’occupazione di Mariupol, uno dei centri più cruenti dell’intera guerra, fino ad arrivare ad esibirsi nella bombardata città. E proprio a causa delle sue radicali prese di posizione, già l’orchestra sinfonica di Toronto decise di cancellare una sua esibizione lo scorso anno. Lo stop è scelta degli stessi ...