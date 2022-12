“Che figura di…” Antonella Fiordelisi | le mosse del padre | succede fuori dal GF Vip

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La guerra tra gli ex, prima con Francesco Chiofalo ed oggi con Gianluca Benincasa, dicon suocontinua, ora è sempre più turbolenta e seguita. Di sicuro, Stefanoè un genitore estremamente presente nella vita della figlia. Secondo l’imprenditore fin troppo. Così l’altro l’ha bloccato. Ma l’ex fidanzato della gieffina non si è arreso lanciando diverse accuse al suo, per così dire, ex suocero. Mentresi gode il titolo di concorrente preferita della settimana, al GF Vip 7, suoStefanoe il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa continuano a scontrarsi tramite il web. L’ultimo si è schierato indirettamente con il team della famiglia Tavassi, sostenendo che la 24enne abbia superato ...