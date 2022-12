CdS – Becao | il piano dell’Inter per l’affare in saldo

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 2022-12-28 14:57:07 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: MILANO – Becão entra nella lista della spesa nerazzurra per la difesa. Del resto, sono diversi gli elementi in bilico nel pacchetto arretrato di Inzaghi. Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio, infatti, hanno tutti il contratto in scadenza, e pure il prestito di Acerbi dalla Lazio si esaurirà a fine stagione. L’idea di viale Liberazione è quella di rinnovare innanzitutto lo slovacco (aggiornamento previsto dopo le feste), ma sono stati avviati i discorsi pure con l’olandese (occhio però ad Atletico Madrid, Tottenham e Marsiglia), mentre per l’italiano si attenderà la primavera, se non altro per verificare la sua tenuta fisica. Su Acerbi, infine, si dovrà lavorare sulle cifre, perché l’Inter non arriverà a spendere i 4 milioni previsti negli accordi presi con Lotito per il riscatto del cartellino. Insomma, ...