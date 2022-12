Caro bollette | Forlì chiude sei parrocchie | messa solo in cattedrale ' Rincari del 150% | ci costa troppo'

Adnkronos

Ilinflazione pesa sulla vita dei cittadini di mezzo mondo e i governi tentano a loro modo di ...sui generi alimentari di prima necessità e l'estensione degli sgravi fiscali per le...Niente messa nel centro di Forlì , chiese chiuse per ilbolletta . Dal 7 gennaio al 12 marzo le messe domenicali si svolgeranno solo in cattedrale, mentre le altre sei parrocchie saranno chiuse per risparmiare sulla bolletta di gas ed elettricità. Un ... Manovra, Simoncini: "Inserire ecobonus al 110% contro il caro bollette" Buone notizie per il 2023: dopo un anno di caro energia finalmente scenderà il prezzo della luce, anche se crescerà quello del gas. Lo confermano ...Niente messa nel centro di Forlì, chiese chiuse per il caro bolletta. Dal 7 gennaio al 12 marzo le messe domenicali si svolgeranno solo in cattedrale, mentre le altre sei ...