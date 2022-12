Capodanno | Cia | agriturismi al completo | scelti per il brindisi da oltre 400 mila italiani

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic. (Labitalia) -alper i 25che, già da settimane, registrano il tutto esaurito anche per la notte di San Silvestro, soprattutto nelle località di montagna, tra le mete preferite dai 17 milioni diin viaggio durante le feste. Nelle aziende agricole con strutture ricettive, stima Cia-Agricoltoriinsieme a Turismo Verde, la sua associazione per la promozione agrituristica, arriveranno per festeggiare la fine dell'anno400connazionali. Alle porte, dunque, unpiù disteso. Sono70 milioni i tappi pronti a saltare, al riparo dalle disdette last minute causa Covid del 2021. Eppure -precisano Cia e Turismo ...

