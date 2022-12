“Cancellare il blocco della prescrizione dopo il primo grado” | nell’odg di Azione e Italia viva l’ennesimo assalto alla legge Spazzacorrotti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)la riformaintrodotta nel 2019 dcosiddetta, che blocca il decorso del terminela sentenza dinormativa voluta dall’ex ministroGiustizia M5s Alfonso Bonafede arriva da un ordine del giorno dial decreto Rave in discussioneCamera, che impegna il governo “a predisporre, con una rivisitorganica, il ripristinodisciplinasostanziale in tutti i gradi di giudizio, rimuovendo le ...

Il Fatto Quotidiano

... scegliendo anche di nonil debito. Gli enti locali avranno, infatti, facoltà di ... Previsto poi anche undell'aumento delle multe dal primo gennaio 2023. Pace fiscale 2023 ufficiale ...Tutto ciò senzale tracce di un processo evolutivo che non ha lasciato solo segni ...interne in laterizio per ampliamento e miglior utilizzo di alcune stanze con la creazione di nuovo... “Cancellare il blocco della prescrizione dopo il primo grado”: nell’odg di Azione e Italia… Lo stop al passaggio dei veicoli dalle 21.30 alle 6. Eliminati i nuovi orari stabiliti dal lunedì al giovedì dalla stessa maggioranza ...