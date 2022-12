Cambi | euro poco mosso a 1 | 0647 dollari

Borsa Italiana

Giù petrolio e gas Sul fronte dei, le vendite sui bond in Australia e Nuova Zelanda hanno ... Una mossa da "colomba" che penalizza lo yen: la divisa nipponica perde quota a 142,62 per unda ...a 7,4397 sullo yuan cinese alle 15:41. Cambi: euro a 0,8804 sterline alle 15:41 Il cambio euro dollaro si muove cautamente tra 1,0600 e 1,0650 nelle prime di seduta europea. Il dollaro americano cerca di stabilizzarsi in un clima di mercato prudente, e si attendono i dati USA per ...Annuncio vendita Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 GT Pack usata del 2021 a Varese nella sezione Auto usate di Automoto.it ...