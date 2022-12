Calendario United Cup tennis 2023 | programma 29 dicembre | orari | ordine di gioco | tv | streaming

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sta per tornare il: questa notte, quando in Italia sarà già il 29, prenderà il via la nuovaCup. Tree tre città diverse: si parte alle 2:00 a Sydney, alle 4:00 a Brisbane e alle 5:00 a Perth (la sede che fu della Hopman Cup, anch’essa di ritorno, ma quello è un altro discorso). L’Italia sarà di scena in quel di Brisbane, dove esordirà contro il Brasile. Martina Trevisan parte da sfavorita contro Beatriz Haddad Maia, autrice di un salto di qualità importante nell’ultimo anno, mentre per Lorenzo Musetti è previsto un esordio tutto sommato gestibile con Felipe Meligeni Rodrigues Alves (nipote di Fernando Meligeni, ex numero 25 del mondo e semifinalista al Roland Garros 1999). Si tratta solo della prima parte degli incontri: nel giro di ventiquattro ulteriori ore ci sarà l’esordio anche per ...

Tag24

Tutte le partite dell'Italia si potranno vedere in diretta tv su SuperTennisTV (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su SuperTennix (attraverso un abbonamento o gratis ...... Brisbane e Sydney), sperano che laCup possa far partire una grande tradizione come è ... i giocatori e le giocatrici si iscrivono a titolo individuale, come fanno quando scelgono nel... Calendario United Cup 2023 e dove vederla in TV e streaming ... Ancora una breve attesa e poi l’Italia esordirà nella United Cup, un evento a squadre miste che si disputerà in Australia tra Perth, Brisbane e Sydney dal 29 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Gli azzu ...Dal 29 dicembre all'8 gennaio 2023, in tre città australiane, si giocherà la United Cup, nuovo torneo pre stagionale che metterà in palio punti ATP e servirà da prova per gli Australian Open.