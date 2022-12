Calendario sci alpino oggi | orari 28 dicembre | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), mercoledì 28, andranno in scena due gare valide per la Coppa del Mondo di sci. Ilprevede il secondo slalom gigante femminile di Semmering, in Austria (prima manche alle 10:00, seconda alle 13:00), e l’attesissima discesa maschile sulla mitica Stelvio di Bormio, con partenza alle 11:30. Nello slalom gigante di ieri il successo è andato a Mikaela Shiffrin, tornata a vincere nella specialità dopo oltre un anno. Sul podio anche Petra Vlhova e l’azzurra Marta Bassino, che ha difeso il pettorale rosso. Per laodierna le tre partiranno sicuramente tra le favorite, insieme a chi ha occupato le posizioni immediatamente ai piedi del podio: Tessa Worley, Lara Gut, Raghnild Mowinckel ed una Federica Brignone in netta ripresa. Tanti i contendenti anche per la prestigiosa ...