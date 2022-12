Calciomercato Napoli | suggestione Koopmeiners

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – In casa azzurra è in dirittura di arrivo lo scambio Zanoli-Bereszynski con la Sampdoria, nel frattempo la dirigenza partenopea lavora anche per la rosa che verrà. Il ds Giuntoli infatti ha più di un nome importante sul taccuino, da monitorare con attenzione e che potrebbe arrivare in estate. Ha preso quota laTeunper il centrocampo del: anche quest’anno l’olandese si sta confermando tra i migliori elementi dell’Atalanta, impegnato tra l’altro nei Mondiali in Qatar.a oggi è un pilastro della mediana di mister Gasperini, il club orobico non lascerebbe partire l’olandese a cuor leggero. Il calciatore è un vecchio pallino azzurro sin dai tempi dell’Az, la Dea valuta il suo cartellino attorno ai 40 milioni di euro.già al lavoro, dunque, ...