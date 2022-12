Calciomercato Napoli | il Manchester United piomba sulla stella di Spalletti!

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dopo una prima parte di stagione sorprendente, ilsi prepara a dare l’assalto allo Scudetto di ritorno dalla pausa per i Mondiali in Qatar. Si attende anche il ritorno di Kim Min-jae, difensore protagonista della spedizione sudcoreana fermatasi agli ottavi di finale contro il Brasile. Il classe ’96 è arrivato quest’estate alla corte di Spalletti e ha sorpreso tutto l’ambiente con le sue prestazioni. La società partenopea infatti vorrebbe eliminare la clausola di 50 milioni che sbloccherebbe un’eventuale trasferimento all’estero del coreano. KimDopo l’avvio di stagione esplosivo degli Azzuri infatti, molte big europee si sono interessate al profilo di Kim. Una su tutte è il, che vorrebbe portarlo in Premier League al ...

CalcioNapoli24

In pole position resta Adrien Tameze del Verona, mentre sullo sfondo ci sono Ruskin dello Standard Liegi e Demme delVolevo giocare nel'. PERCHE' VOLEVA COSI' TANTO IL- 'Innanzitutto per la squadra, perché hanno degli ottimi giocatori. Poi quando mi capitava di guardare le loro partite pensavo che mi ... Il Roma - Kim non rinuncia alla clausola rescissoria, contro-proposta del Napoli . Fantasista georgiano: 'trattativa per venire qui è durata 2 anni' ROMA, 28 DIC - "È molto difficile la scelta, tutti sono molto belli e simpatici, però ovviamente quando si tratta, anche di una picc ...Queste le previsioni in chiave scudetto dell'asso del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, per il nuovo episodio Dazn Heroes in vista della partita più attesa di questa ripresa di campionato,mercoledì 4 ...