Calciomercato Lazio | si complica la pista Luca Pellegrini La situazione - Sport - Calcio - quotidiano net

Corriere dello Sport

La società biancoceleste continua a seguire il giovane terzino, ma l'Eintracht on vuole interrompere il ...: anche il Real Betis sulle tracce di Muriqi. I biancocelesti pronti ad incassare la clausola di rivendita Si aggiunge una nuova pretendente nella corsa a Vedat Muriqi, attaccante ... Lazio, retroscena Milinkovic: c'è una squadra che lo segue segretamente L'infortunio di Pellegri spinge il Torino a premere sull'acceleratore per arrivare a Eldor Shomurodov. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', l'ex attaccante del Genoa è ...Continua la preparazione della Lazio in vista della ripresa del campionato. Per il secondo giorno consecutivo Luis Alberto ha marcato visita, svolgendo ...