Calciomercato Juventus | Vlahovic finisce fra gli obiettivi di un top club di Premier!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La Serie A ripartirà il prossimo 4 gennaio ma lanon è ancora sicura di poter contare su Dusan. Il serbo infatti npon ha ancora recuperato dalla pubalgia che lo ha tormentato anche durante i Mondiali in Qatar. L’attaccante classe 2000 ha avuto un rendimento altalenante in questa prima parte di stagione e Allegri gli ha preferito Milik in più di un’occasione. Le voci di un possibile trasferimento del serbo si sono fatte sempre più insistenti e dall’Inghilterra sono convinti che presto approderà in Premier League.Manchester United La società attualmente più interessata alla punta bianconera è il Manchester United, che è alla ricerca di opzioni in attacco dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. La trattativa non è semplice, poichè laha acquistato ...