Calcio | mercato | Monza vicino all' acquisto di Brekalo dal Wolfsburg

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), 28 dic. - (Adnkronos) - Rinforzare la trequarti per il 3-4-2-1 di Palladino. È questo l'obiettivo deldi gennaio per ilche, a pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione invernale, èad unin quella posizione del campo. Si tratta di Josip, trequartista classe 1998 delche lo scorso anno ha indossato la maglia del Torino. Secondo Sky Sport il croato è ormai ad un passo e l'operazione dovrebbe essere definita a inizio gennaio, quando Galliani rientrerà delle vacanze., in scadenza di contratto con ila giugno, si trasferirà a titolo definitivo. Dopo il mancato riscatto da parte del Torino al termine della scorsa stagione su espressa volontà del giocatore, ...

