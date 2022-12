Calcio | Daniele Orsato premiato come miglior arbitro dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)è statodeidi2022 disputatisi in Qatar: il direttore di gara, della Sezione di Schio, per questo motivo ha trionfato, con il voto della giuria di qualità, nella quinta edizione del Premio Giulio Campanati. In Qatarha diretto tre gare: Qatar-Ecuador, Argentina-Messico ed Argentina-Croazia. Si legge nella nota dell’AIA: “Il vicepresidente dell’AIA, Duccio Baglioni, il Comitato Nazionale, e tutti gli arbitri italiani si congratulano conper questo importante premio“. L’Associazione Amici di Giulio Campanati, in collaborazione con la Sezione di Milano e sotto il patrocinio della FIGC, ha assegnato oggi per la quinta volta ...