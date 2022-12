Cagliari | Nainggolan pensa ad un nuovo ritorno

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Radjapotrebbe tornare, per la terza volta in carriera, a vestire la maglia del. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, resta viva la possibilità di undi Radjaal. Il centrocampista belga è infatti in uscita dal Royal Antwerp.è atteso in Sardegna il 4 gennaio per parlare con Claudio Ranieri. Ilallenatore rossoblù avrebbe infatti dato il proprio benestare per ildel centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.