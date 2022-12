Buffalo | New York | in ginocchio dopo la storica bufera di neve

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Una violenta tempesta invernale si è abbattuta sugli USA. La tempesta ha causato oltre 60 morti. La città più colpita è stata, nello Stato di New. Qui sono morte 27 persone. In tutti gli States oltre 200mila persone sono senza corrente né riscaldamento. In alcune città sembra essere un una “zona di guerra”.

Sky Tg24

... ha dichiarato in conferenza stampa Kathy Hochul, governatrice dello Stato diYork, tra i più ... La contea di Eire piange 27 morti, di cui 18 solo nella città di. Il vescovo Michael W. ...... e tra qualche giorno ci sarà proprio il big match tra quest'ultimi e. Più distanti i ... ma vincono anche iOrleans Saints (10 - 17 sui Cleveland Browns) e i Carolina Panthers (37 - 23 sui ... Usa, oltre 60 morti per la tempesta artica. L’area di Buffalo è la più colpita. FOTO Le cascate del Niagara sono congelate. Nebbia ghiacciata e lastre di ghiaccio ricoprono parti dell'iconica destinazione turistica, al confine tra lo stato di New York e l'Ontario, in ...Una donna di 22 anni è stata trovata morta dopo essere rimasta per più di 18 ore bloccata nella sua auto mentre aspettava che finisse la bufera di neve che sta devastando Buffalo, città nello Stato di ...