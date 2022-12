Bufera artica negli Usa | 60 morti | la metà a Buffalo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)Usa la tempestadi neve e gelo, ribattezzata Elliot, ha fatto scattare lo stato di emergenza nazionale. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato la dichiarazione di emergenza per lo Stato di New York, il più colpito dalla tempesta di Natale. Ma presto altri Stati federati potrebbero ricevere la stessa attenzione della Casa Bianca. Vigili del fuoco a, epicentro della tempesta invernale che da giorni sta investendo buona parte degli Stati Uniti. Foto Ansa/Epa Josh ThermidorUsa, oltre 60Lo scopo è quello di facilitare gli aiuti del Governo federale Usa. Ne ha dato notizia la Casa Bianca con un comunicato. Con questa dichiarazione, l’Amministrazione Biden approva aiuti al Governo locale dello Stato di New York per far fronte alle conseguenze della tormenta. Il presidente ha anche ...

...mentre aspettava che finisse ladi neve che sta devastando Buffalo , città nello Stato di New York . Anndel Taylor è una delle 54 vittime che hanno perso la vita a causa della tempesta, ...Ladel secolo ha già causato almeno 64 vittime negli Stati Uniti. Particolarmente colpita Buffalo , nello Stato di New York: qui le vittime - secondo le ultime informazioni - sono 34, con ... Gli Stati Uniti travolti dalla bufera artica. Decine di morti, 27 solo a Buffalo Sono oltre 50 i morti, di cui 28 solo a Buffalo, a causa della bufera artica che si è abbattuta sugli Usa con temperature di decine di gradi sotto lo zero. Le vittime sono state trovate nelle auto, pe ...Almeno 60 morti in tutto il paese, voli cancellati, gelo estremo e più della metà degli abitanti in allerta. Stati Uniti nel caos per la morsa del gelo dopo la tempesta artica che ...