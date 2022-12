Borsa Milano oggi | cala prezzo energia elettrica | Piazza Affari giù

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Giornata lievemente negativa per, mentre le altre Borse europee chiudono in chiaroscuro. Scende del 40% ilmedio di acquisto dell’in, registrato dal Gme. Il Parlamento italiano sta per approvare definitivamente al Senato la legge di Bilancio 2023. A livello internazionale, invece, continua ad essere basso ildel gas al Ttf di Amsterdam, attorno agli 80 euro al megawattora. Torna are, invece, il valore del greggio, con Brent e Wti che cedono oltre il 2%. Ail Ftse Mib scende dello 0,36% e chiude a 23.770,44. Cresce lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 215 punti base. Ancora in rialzo il rendimento del titolo decennale, che si aggira intorno al ...