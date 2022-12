(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Si muovono a due velocità le principali borse europee, oggi al completo con la riapertura di Londra (+0,68%) dopo una pausa natalizia più lunga nel Regno Unito che altrove. In lieve rialzo anche ...

Agenzia ANSA

Si muovono a due velocità le principali borse europee, oggi al completo con la riapertura di Londra (+0,68%) dopo una pausa natalizia più lunga nel Regno Unito che altrove. In lieve rialzo anche ...Avvio di seduta positivo per le principali borse europee ad eccezione della piazza di Madrid ( - 0,18% a 8.269 punti), Parigi guadagna lo 0,17% a 6.561 punti, Londra lo 0,62% a 7.519 punti e ... Borsa: Europa contrastata, futures Usa positivi, Milano -0,2% - Economia Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il giudizio della banca centrale, segnalano molti osservatori, conferma i progressi del percorso di rilancio della banca guidata dall'a.d. Luigi Lovaglio, che potrebbe tornare nel mirino di potenziali ...