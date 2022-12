Bonus elettrodomestici nel 2023 | cosa cambia e chi può richiederlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio prevede che per gli annie 2024 l’ammontare per l’acquisto di mobili ma anche grandigreen in caso di interventi di ristrutturazione della casa sul quale si può chiedere una detrazione del 50% delle spese salga da 5mila euro a 8mila euro.per ile comeCome si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ilin questione è una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandidestinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, per l’anno in corso, andava calcolata su un importo massimo di 10mila euro e – fino a prima dell’emendamento ...