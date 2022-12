Bonus bollette da 600 euro per i lavoratori | chi ne ha diritto e come funziona la misura

news.provincia.bz.it

...a fine marzo scade la maggior parte dei sostegni a famiglie e imprese a fronte del caro -. ... E ancora, sul piano nazionale, il rifinanziamento delmobili, la riduzione dell'IVA sul ...... innanzitutto prorogando fino al 31 marzo le misure dei decreti Aiuti: ilsociale con lo ... il rifinanziamento del credito d'imposta sulleelettriche e alle utenze gas per le imprese ... Bonus bollette: sono oltre 12.700 le domande presentate | Tutte le ... Bollette della luce finalmente in calo, mentre per il gas serviranno questi ultimi giorni del mese per stabilire se i prezzi arretreranno o se si dovrà registrare un ulteriore rincaro. Per ...I 25 dipendenti della Tecno-Alarm di Faenza hanno trascorso un Natale più sereno e si apprestano a festeggiare l’arrivo del 2023 con ottimismo. La storica azienda faentina, che dal 1975 si occupa di s ...