Bollette | corrente elettrica atteso -25% | per il gas ancora un rialzo del 20%

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPer le tariffe dell’elettricità “arrivano finalmente buone notizie” mentre per il gas non ètempo di ribassi. E’ la previsione di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, secondo cui “la variazione stimata in base ai prezzi all’ingrosso dell’elettricità, scesi sulla pressione di quelli del gas, è dell’ordine del 25%, circa 16 centesimi di euro in meno a kWh che dovrebbe portare di nuovo le tariffe verso i 50 centesimi a kWh”. L’Arera renderà nota la variazione entro fine anno. Quanto al gas, ha spiegato Tabarelli, è“un aumento delledi dicembre del 20% a 1,48 euro al metro cubo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

