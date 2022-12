(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Joseph, conosciuto come Jo, èall’età di 31della leggenda del reggae Bobe figlio di Stephen, era lui stesso un cantante. Come riporta l’edizione online della rivista “Rolling Stone”, la causa della sua morte non è stata resa nota ufficialmente. Diverse fonti, tra cui il sempre ben informato sito di gossip TMZ, riferiscono che il giovane artista soffriva di asma. Secondo l’emittente caraibica WZPP Radio, Joè stato trovato nella sua auto nella mattina di martedì 27 dicembre. I media caraibici riportano che era sposato e aveva una figlia. “Sono profondamente rattristato dalla notizia della morte dell’artista Joseph ...

Adnkronos

... improvvisa, del cantante Joseph "Jo" Mersa, figlio di Stephen e nipote della leggenda del reggae. L'artista, nato trentuno anni fa, sarebbe stato trovato nella sua macchina senza ...Joseph, conosciuto come Jo Mersa, è morto all'età di 31 anni. Nipote della leggenda del reggaee figlio di Stephen, era lui stesso un cantante. Come riporta l'edizione online della rivista 'Rolling Stone', la causa della sua morte non è stata resa nota ufficialmente. Diverse ... Bob Marley, il nipote Jo Mersa morto a 31 anni È morto a 31 anni il cantante Joseph Marley, meglio conosciuto con il nome d’arte Jo Mersa Marley. Era il nipote della leggenda del reggae Bob Marley, figlio di Stephen Marley. Come riporta l’edizione ...Joseph Marley, conosciuto come Jo Mersa Marley, è morto all'età di 31 anni. Nipote della leggenda del reggae Bob Marley e figlio di Stephen Marley, era lui stesso un cantante.