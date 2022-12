Globalist.it

' , questa sera alle 21.10 su Iris il film biografico del 2014, con Amy Adams nel ruolo della protagonista. Ecco la trama del film. La vera storia di Margaret Keane (Amy Adams) e di suo marito ...... Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), Bad Grandpa .5 (2014), Beowulf (2007),Daddy (... Eddie Murphy: Raw (1987), Elysium (2013), Eraser (1996), Eve's Apple (La manzana de Eva) (2017),... “Big Eyes”, alle 21.10 su Iris: ecco la trama del film sulla celebre pittrice… "Big Eyes", questa sera alle 21.10 su Iris il film biografico del 2014, con Amy Adams nel ruolo della protagonista. Ecco la trama del film.Film Stasera in TV: Gifted - il dono del talento, L'attimo fuggente, Ad Astra, Big Eyes, Sotto Assedio - White House Down, Ma che colpa abbiamo noi, Ender's Game. Programmi, Fiction e Serie Stasera in ...