Biathlon | quando riparte la Coppa del Mondo? Calendario Pokljuka 2023 | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La quarta tappa delladel2022-diè in, in Slovenia, da giovedì 5 a domenica 8 gennaiocon sei gare in quattro giorni: giovedì e venerdì previste le sprint, sabato le pursuit e domenica le staffette miste. Gli azzurri vorranno far bene al poligono: tra gli uomini il migliore dopo la terza tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (oltre 70), è Tommaso Giacomel, di poco al di sotto dell’80% complessivo, con 123/154. Tra le donne, invece, le migliori sono Samuela Comola, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, le quali si attestano di poco al di sotto del 90% complessivo. La diretta tv di tutte le gare dell’evento sarà fruibile su Eurosport (palinsesto preciso da definire), mentre la ...

OA Sport

