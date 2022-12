Ben Affleck | dopo essere stato Batman nei film DC | potrebbe entrare nel MCU con un ruolo da villain?

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Alcune indiscrezioni apparse online sostengono che Benstia trattando con i Marvel Studios eavere undain uno dei loro prossimi progetti. Bendebuttare nel MCUper anninei progetti della DC. L'attore aveva ripreso recentemente la parte di Bruce Wayne in occasione di alcune riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League e nei nuovi lungometraggi The Flash, ilcon Ezra Miller in cui apparirà anche Michael Keaton, e Aquaman e il Regno Perduto. La permanenza di Bentra le fila del DC Universe sembrava potesse proseguire grazie a un possibile progetto da regista. James Gunn e Peter Safran, i nuovi ...

Movieplayer

Luglio, i fan acclamano il nuovo matrimonio frae J. Lo "L'amore è bello, ma soprattutto si scopre che è paziente". Così Jennifer Lopez ha annunciato ai suoi 230 milioni di follower su ...Ad oggi non ci sono molti dettagli riguardanti la trama, ma è già noto chetornerà nei panni di Batman, così come Patrick Wilson e Yahya Abdul - Mateen II lo faranno in quelli dei due ... Ben Affleck, dopo essere stato Batman nei film DC, potrebbe entrare ... Alcune indiscrezioni apparse online sostengono che Ben Affleck stia trattando con i Marvel Studios e potrebbe avere un ruolo da villain in uno dei loro prossimi progetti.Se cerchi un film per passare una serata all’insegna del grande cinema, devi assolutamente guardare Will Hunting su Netflix. Ti aspetta un vero capolavoro.