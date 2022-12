Bassetti | ' Cina bomba biologica | serve un tampone a livello europeo per chi arriva'

la Repubblica

E ancora,: 'Una misura a costo zero per l'Italia è obbligare dal primo gennaio 2023 i passeggeri in partenza dallaa farsi un tampone molecolare prima della partenza e all'arrivo, ...Dottor, inla situazione è fuori controllo Dobbiamo stare attenti perché oggi laè una 'bomba biologica'. Ci sono un miliardo e mezzo di potenziali riceventi del virus, la ... Bassetti: "Tamponi e quarantene per chi arriva dalla Cina. Una nuova variante potrebbe riportarci al punto di… La Cina brinda allo stop delle restrizioni, in Italia (ma non solo) si temono le nuove varianti Covid. E così il governo Meloni ha ...Covid, tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina in aereo. Bertolaso: «Positivo un passeggero su due». All'aeroporto milanese di Malpensa, dei 120 passeggeri ...